Lampo di Messi e l’Argentina batte 2-0 il Messico

L'Argentina si riscatta nella seconda partita del Mondiale in Qatar vincendo il match contro il Messico per 2-0. Ancora in gol Messi, stavolta su azione, con un bel tiro dalla distanza che si è insaccato a fil di palo. Messico che non ha mai creato grandi pericoli dopo lo svantaggio e Enzo Fernandez ha raddoppiato con un grande gol. L'Argentina caduta al debutto contro l'Arabia Saudita adesso mette in cascina tre punti anche se la prestazione non è stata perfetta e il gioco non c'è stato. Decisiva la partita contro la Polonia per l'Argentina che ha vinto per il genio di Leo Messi.