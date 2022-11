L’Australia sorprende la Tunisia 1-0: Duke è il match winner

Arriva a sorpresa la prima vittoria dell' Australia al Mondiale in Qatar 2022. La formazione australiana ha avuto la meglio contro la Tunisia grazie ad una rete nel primo tempo di Duke , abile a infilare in rete un cross dalla corsia mancina.

Nonostante un avvio più deciso della squadra tunisina, gli australiani sono stati in grado di reggere, controllare il gioco e rispondere in fase offensiva dove, come anticipato, è stato il numero 15 Duke a trovare la via del gol con una pregevole spizzata di testa al minuto 23.