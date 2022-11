Lewandowski ammette: “Gol al Mondiale la fine di un incubo”

Il bomber finalmente a segno in un torneo iridato.

Redazione ITASportPress

Zielinski ma soprattutto RobertLewandowski. Sono loro i due marcatori della Polonia nella sfida contro l'Arabia Saudita. Due reti per portare a casa i tre punti nel girone e sognare in grande in chiave avanzamento nel torneo. Ma soprattutto un gol, quello del bomber ora al Barcellona, per mettere la parola fine alla maledizione Mondiale.

Infatti, per il centravanti polacco si è trattato della prima marcatura ad un torneo mondiale. Una rete festeggiata in grande stile e con tanto di lacrime.

Lewandowski ha messo il sigillo nella vittoria della Nazionale polacca nella seconda uscita al Mondiale in Qatar e per lui è stato anche il primo gol in assoluto in carriera nella manifestazione più importante del mondo.

Nel post gara, visibilmente emozionato, il bomber del Barcellona ha commenta proprio questo traguardo che, evidentemente, per lui era come un peso gigantesco da portarsi dietro: "Ovviamente il bene della squadra viene prima di tutto, ma segnare è il mio mestiere. Questo gol è come un incubo che finisce e un sogno che si avvera. Lo dico con tanta gioia ed energia: aver segnato è bellissimo".

Nelle precedenti due edizioni alle quali aveva preso parte, infatti, l'attaccante non era mai riuscito a trovare la via della rete.