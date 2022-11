Lewandowski: “Mio ultimo Mondiale? Non lo so ma mi preparo come se lo fosse”

Il centravanti della Polonia pronto per il torneo in Qatar, forse l'ultimo della sua carriera.

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua Polonia , Robert Lewandowski ha parlato dell'imminente inizio del Mondiale in Qatar. Un torneo che, forse, potrebbe essere il suo ultimo visto l'avanzare dell'età.

"Non so se sarà il mio ultimo Mondiale, ma mi sto preparando come se lo fosse", ha detto il bomber ora al Barcellona. "Fisicamente mi sento bene ma non sono solo i fattori sportivi a influenzare il futuro. Nelle ultime due settimane sono riuscito a concentrarmi sull'allenamento, prima non avevo tempo. Mi sento riposato e soddisfatto del modo in cui stiamo lavorando".