Lewandowski sbaglia rigore e la Polonia fa 0-0 col Messico

Si è chiusa col punteggio di 0-0 la sfida tra Polonia e Messico, terza partita del giorno dei Mondiali in corso di svolgimento in Qatar. Una partita con poche occasioni e con la sola emozione nel primo tempo con Lewandowski ipnotizzato dal portiere del Messico Ochoa che ha respinto un calcio di rigore. Il Girone è guidato adesso dall'Arabia Saudita che ha battuto l'Argentina in mattinata.