L’Olanda piega agevolmente gli Stati Uniti e va ai quarti

Tutto facile per l'Olanda che ha superato agevolmente gli Stati Uniti nel primo ottavo di finale dei Mondiali in Qatar. Al Khalifa International Stadium partono bene gli americani e Noppert salva su Pulisic, mentre dall'altra parte Depay non perdona e firma il vantaggio su assist di Dumfries. Nel recupero del primo tempo Blind (su un'azione fotocopia del primo gol e altro assist dell'interista) trova il raddoppio. Gli americani la riaprono nell'ultimo quarto d'ora grazie al neo-entrato Wright, ma Dumfries fa 3-1 e chiude i giochi per l'Olanda. Gli oranje ai quarti affronteranno la vincente di Argentina-Australia.