Luis Enrique si candida a presidente della Spagna? “Se vinco il Mondiale…”

Una vittoria e un pareggio fin qui al Mondiale per la sua Spagna . Luis Enrique , CT delle Furie Rosse, prosegue soddisfatto il cammino e anche l'avventura con le dirette streaming su Twitch TV. Non mancano spunti curiosi anche nell'ultima "puntata".

Il commissario tecnico, infatti, ha risposto ad una domanda di un utente che gli chiedeva se, in caso di vittoria in Qatar, si sarebbe potuto candidare come presidente della Spagna, inteso a livello politico.

La risposta del mister è stata fantastica, tra una vena ironica e un fondo di verità. "Beh, non sarebbe male. Se vincessi il Mondiale potrei candidarmi a guidare il Paese. Sì. Però, lo dico in anticipo, se non mantengo almeno il 50% delle promesse che faccio, dopo un anno me ne vado. E questo, penso sia anche il modo con cui si dovrebbero comportare certi politici. Io farei così: se non porto a termine almeno il 50% delle promesse, andrei via", le parole di Luis Enrique diventate subito virali sul web.