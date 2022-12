Marchisio: “Vi svelo la vera forza della Francia”

La Francia è la seconda finalista del Mondiale in Qatar 2022. I galletti hanno avuto la meglio contro il Marocco e, per il secondo torneo iridato di fila, avranno la possibilità di giocarsi il titolo. Dopo Russia 2018 contro la Croazia, la squadra del CT Deschamps se la vedrà contro l'Argentina. A commentare la forza dei transalpini è stato Claudio Marchiso presente negli studi della Rai per Rai Sport.