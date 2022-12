Marocco, Amrabat: “Stiamo sognando ma la semifinale è meritata”

Il centrocampista della Fiorentina e della nazionale marocchina Sofyan Amrabat ha condiviso le sue emozioni dopo aver sconfitto il Portogallo (1:0) nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2022 e aver raggiunto le semifinali del torneo. “È qualcosa di incredibile. Sono così orgoglioso. È come un sogno, non posso credere che siamo arrivati ​​in semifinale. Ce lo meritiamo al mille per cento. Il modo in cui giochiamo, con quale passione lottiamo per il nostro paese e la nostra gente è incredibile. Abbiamo diversi infortunati ma chi è entrato ha lottato come un leone. Oggi è stato come se stessimo giocando in casa, grazie a tutte le persone che sono venute allo stadio” ha detto Amrabat.