Marocco, Bounou secondo portiere in un Mondiale a rimanere imbattuto ai rigori

Il portiere del Siviglia Yassin Bounou è diventato l'eroe del Marocco visto che ha parato tre rigori agli spagnoli negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022. La nazionale marocchina ha vinto contro la Spagna con il punteggio di 3-0 e Bounou ha parato i tiri di Busquets e Soler, più Sarabia ha colpito il palo. In questo modo il numero uno del club andaluso è diventato il secondo portiere della storia a non aver mai subito gol ai rigori in una partita di Coppa del Mondo. In precedenza, solo l'ucraino Oleksandr Shovkovskyi era riuscito a farlo ai Mondiali del 2006. La nazionale ucraina vinse anche con il punteggio di 3-0 ai rigori, eliminando la Svizzera dagli ottavi di finale.