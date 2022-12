Marocco, cuore d’oro Ziyech: compensi devoluti in beneficienza

Grandi in campo e campioni nella vita. Molti nazionali del Marocco che sta stupendo al Mondiale in Qatar, fanno tanto per il sociale. Uno di questi è Hakim Ziyech, inseguito dal Milan, che non ha ricevuto un centesimo durante tutta la sua carriera nella nazionale marocchina. Il calciatore del Chelsea devolve tutti i suoi soldi in beneficenza e lo fa dal 2015 quando ha ricevuto la prima convocazione. I bonus vengono elargiti alle famiglie povere in Marocco. E l'avventura in Qatar ha permesso a Ziyech di conquistare un tesoretto di circa 300mila dollari che andranno a chi ne ha bisogno. Hakim continuerà a fare buone azioni per l'amato Marocco anche sul campo. Per la prima volta nella storia, una nazionale africana può raggiungere la finale. Sarà un altro miracolo di Hakim?