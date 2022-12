Marocco, Regragui: “Hakimi conosce bene Mbappé. Giocheremo in casa”

"Ho detto loro che siamo venuti per cambiare la mentalità del nostro continente. Non siamo arrivati ​​qui per caso ma non possiamo accontentarci. Siamo fiduciosi e abbiamo avuto il girone più difficile. Lotteremo per andare avanti, per i Paesi africani, per il mondo arabo. Il nostro Paese rispetta tutte le culture, siamo accoglienti. Se qualcuno conosce Mbappé meglio di me, è Hakimi. Non faremo niente di speciale perché purtroppo la Francia non è solo Griezmann. Dembelé è il complemento perfetto per Kylian. Sta andando sarà un bel duello tra Achraf e Mbappé. Kylian dovrà essere cancellato ma non solo lui. Hakimi è super motivato, vuole limitare il suo amico. Abbiamo i migliori tifosi del mondo insieme agli argentini e ai brasiliani, sono persone che possono venire da qualsiasi parte del mondo per sostenere il proprio Paese. Giocheremo in casa ed è la cosa più importante nel mondo".