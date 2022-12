Marocco, Regragui: “Spagna caduta nella nostra ragnatela poi ci ha pensato Bounou”

L'allenatore della nazionale marocchina, Walid Regragui ha commentato la vittoria sulla Spagna ai rigori negli ottavi di finale della Coppa del Mondo e il passaggio della sua squadra ai quarti di finale del torneo. “Questo è un evento storico per il Marocco e per tutta l'Africa! Credo che dal 2010 nessuna squadra africana abbia raggiunto i quarti di finale dei Mondiali. Il nostro livello è cresciuto anche tatticamente e difatti non abbiamo permesso agli spagnoli di creare nulla e sono finiti nella nostra ragnatela. La cosa più importante era dare tutto per non rimpiangere nulla. Alla fine ci voleva un po' di fortuna. Ma sapevamo di avere un grande portiere, uno dei migliori al mondo, che poteva portarci ai quarti di finale”, ha detto Walid Regragui.