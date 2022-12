Marocco, Regragui: “Vogliamo terzo posto per spingere sogni di tutte le africane”

Walid Regragui, CT del Marocco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale per il terzo e quarto posto contro la Croazia che si giocherà domani, sabato 17 dicembre. Il mister della formazione africana non ha nascosto la delusione per il mancato accesso alla finalissima ma si è detto orgoglioso del percorso fatto. Un traguardo che potrà essere di grande ispirazione per tutte le altre squadre africane.