Marocco-Spagna, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16 per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale.

Redazione ITASportPress

Marocco-Spagna si giocherà oggi, martedì 6 dicembre 2022 alle ore 16 per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Grande attesa per la sfida tra la formazione dove milita l'ex Inter Hakimi e le Furie Rosse, tra le favorite per il torneo.

Marocco-Spagna, le ultime Come detto, c'è grande attesa per la sfida odierna tra le due formazioni. Il Marocco ha sorpreso tutti chiudendo il proprio girone al primo posto. Per la sfida di questa sera il CT Regragui dovrebbe affidarsi a Ziyech, En-Nesyri e Boufal in avanti. Ci sarà l'ex Inter Hakimi così come anche il sampdoriano Sabiri e il centrocampista della Fiorentina Amrabat. Nella Spagna di Luis Enrique spazio a Ferran Torres, Dani Olmo e Morata dall'inizio. Centrocampo affidato al trio del Barcellona Gavi, Busquets, Pedri.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Marocco e Spagna andrà in scena, come detto, oggi 6 dicembre 2022 alle ore 16 per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. La partita potrà essere seguita in diretta tv e streaming dagli appassionati.

Il match potrà essere visto in tv su Rai 1 alle 16 e anche in live streaming su Rai Play. In questo ultimo caso si potrà seguire il match anche da dispositivi portatili.

Di seguito le probabili formazioni:

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct: Hoalid Regragui.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Ct: Luis Enrique.