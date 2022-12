Marquinhos e l’uscita dal Mondiale: “Uno dei momenti più tristi della mia vita”

Il difensore brasiliano dopo la delusione al Mondiale.

Redazione ITASportPress

Il Mondiale è giunto al termine e tra le delusioni più grandi c'è stato sicuramente il Brasile, uscito contro la Croazia ai quarti di finale. Dura la legge dei calci di rigore che ha visto Marquinhos fallire il tiro dagli undici metri.

Proprio il difensore, a distanza di diversi giorni dall'accaduto, è tornato a parlare per la prima volta via social: "Il mondiale 2022 è terminato. Sono passati alcuni giorni da uno dei momenti più tristi della mia vita e sono ancora qui senza comprendere e senza parole per descrivere la sensazione di tristezza, vergogna e dubbi che ho avuto in quel momento. Dopo aver evitato per un po' i social network e tutto ciò che mi coinvolge e mi ricorda quanto vissuto, oggi ho deciso di postare queste foto... ".

"La famiglia, gli amici e il tempo mi hanno aiutato a riprendermi da quel momento difficile, ma quella cicatrice rimarrà con me per sempre nella mia storia e porterò con me questa responsabilità. Da quel momento ho l'impegno e l'obiettivo di rimettermi in piedi il prima possibile e rendere orgogliosi tutti coloro che mi hanno sostenuto e hanno sofferto con me, con nuove gioie ed emozioni! Al gruppo e allla Nazione, io, come i miei compagni di squadra, vorrei dire quanto sono orgoglioso di aver fatto parte di tutto ciò che abbiamo vissuto".

"Purtroppo il risultato non è stato quello sognato e desiderato per coronare tutto il nostro lavoro e la nostra dedizione! A tutti gli amici reali e virtuali che in questi giorni hanno inviato messaggi e pensato a me e inviato energie positive, vi ringrazio di cuore, sono stati così tanti messaggi belli che non avete idea di quanto mi abbiate aiutato!".

"Se papà dal cielo mi ha consegnato questo fardello, è perché sono in grado di sopportarlo e andare avanti! Ed è giunto il momento di voltare pagina, la vita va avanti con nuovi traguardi e traguardi da raggiungere. TI AMO BRASILE".