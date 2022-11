Matthäus: “Germania? Se gioca così con la Spagna va fuori dal Mondiale. Flick…”

Lothar Matthäus punge la Germania e il CT Flick dopo il debutto al Mondiale in Qatar davvero sorprendente, in negativo. La formazione tedesca, infatti, dopo l'iniziale vantaggio firmato Gundogan su rigore, è stata ribaltata dal Giappone perdendo all'esordio.

Adesso, saranno decisive le prossime sfide ed in particolare quella contro la Spagna. L'ex calciatore ha parlato a Bild TV soffermandosi su cosa non abbia funzionato: "I gol subiti sono stati segnati dalle fasce. Il motivo è in gran parte nell'assenza di terzini di ruolo nella Germania. Nel secondo gol, Raum era troppo lontano dal giocatore giapponese, ma qui servono i difensori per difendere. Schlotterback sembrava insicuro e non era abbastanza aggressivo. Anche le sostituzioni non hanno avuto successo", ha detto Matthäus.