Mbappé, dato devastante tra Mondiale in Russia e quello in Qatar: anche se non segna…

L'attaccante francese ha numeri incredibili in zona gol.

Redazione ITASportPress

Uno dei protagonisti di questo Mondiale in Qatar è senza dubbio Kylian Mbappé. La stellina del Paris Saint-Germain ha trascinato la Francia fino alla semifinale di mercoledì contro il Marocco e lo ha fatto a suon di gol ma non solo.

Un'analisi molto particolare fatta dal Corriere della Sera, infatti, ha sottolineato l'importanza dell'enfant prodige in zona gol anche quando a marcare non è lui in modo diretto.

I numeri del francese restano impressionanti anche quando non segna. Nel 55% dei gol della Francia tra il Mondiale in Russia del 2018 e questo in Qatar 2022 c’è, lo zampino di Mbappé (gol o assist).

Dati simili ma peggiori sono quelli di altri giocatori come Messi (45,45), ma anche Maradona (53,33), Ronaldo il Fenomeno (47,37), per non parlare di Neymar (40,91) e Cristiano Ronaldo (29,17).

Insomma, l'attaccante transalpino ha dalla sua proprio tutto: qualità e statistiche. Riuscirà ad incidere anche in semifinale contro il Marocco e nell'eventuale finale contro una tra Croazia e Argentina?