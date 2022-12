Mbappé, il primo messaggio social dopo la sconfitta in finale: aria di rivincita…

Tre gol tra tempi regolamentari e supplementari. Un quarto, nella lotteria dei rigori. Eppure, non è bastato alla sua Francia per alzare al cielo la Coppa del Mondo. Stiamo parlando di Kylian Mbappé , stella dei transalpini, eletto anche capocannoniere del torneo in Qatar. Una magra consolazione visto il premio più ambito era, appunto, il trofeo poi conquistato dai rivali dell'Argentina.

Grande delusione nel volto di tutti i tesserati francesi e soprattutto nel suo che ha combattuto come e più degli altri per provare a fare il miracolo (anche per come si era messa la gara). A distanza di alcune ore, sui social, sono arrivate anche le prime parole. Poche, ma incisive. "Torneremo".