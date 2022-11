McKennie che combini: si asciuga le mani usando giacca del fotografo

Il centrocampista della Juventus e della nazionale americana Weston McKennie si è asciugato le mani usando la pettorina di un fotografo a bordo campo. È successo durante la partita degli Stati Uniti contro l'Inghilterra, match del secondo turno della fase a gironi della Coppa del Mondo in corso in Qatar. Il centrocampista americano è andato a bordo campo per battere una rimessa laterale ma aveva le mani bagnate e per asciugarsele ha deciso di usare la pettorina del fotografo che inizialmente è sembrato imbarazzato ma poi ha sorriso.