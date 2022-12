Messi adrenalinico alle interviste post Olanda-Argentina: “Vai, vai stupido!”

"Che guardi, stupido? Che guardi, stupido? Vai, vai…", ha detto Messi prima di inziare le interviste in onda in diretta su Tyc Sports nel post-partita di Olanda-Argentina.

Il sette volte Pallone d'Oro è stato protagonista anche di alcune parole molto pungenti sempre verso l'Olanda. In questo caso verso il CT Van Gaal col quale, durante la sfida in campo, aveva avuto in pratica un faccia a faccia: "Van Gaal dice che la sua squadra gioca calcio, ma l'unica cosa che hanno fatto è stata mettere in campo giocatori alti e tirare solo pallonate".