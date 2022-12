Messi, il labiale prima del rigore decisivo: chiede aiuto a Maradona

Una finale da sogno quella vissuta tra Argentina e Francia che si è decisa solamente ai calci di rigore. Un momento davvero speciale è stato quello del tiro finale di Montiel che ha dato il successo all'Albiceleste. Le telecamere, negli istanti prima della battuta e in quelli subito successivi, erano anche su Lionel Messi .

La Pulce, abbracciata ai compagni, è parsa dire qualcosa e, probabilmente, ha chiesto anche una mano "dall'alto". Sui social si è aperto il dibattito su cosa abbia detto Messi prima del gol di Montiel. Infatti, è ben visibile come il numero 10 abbia accennato una frase. Per tanti la seguente: "Vamos Diego, dáselo". Tradotto, "Dai Diego, faglielo segnare".

Alcuni utenti non hanno assolutamente dubbi su labiale del giocatore che a chiesto l'aiuto di Diedo Armando Maradona per mortarsi a casa la coppa. Qualche altro utente ha sottolineato anche un'altra frase che Leo avrebbe detto prima del passaggio sul Diez: "Non soffrirò più".