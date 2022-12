Messi, la sua stanza usata al Mondiale in Qatar diventa un museo

Lionel Messi è diventato, se già non lo era, idolo del popolo argentino e non solo. Il trionfo della sua Argentina al Mondiale in Qatar lo ha consacrato, finalmente, anche con la maglia della propria Nazionale. E ora, oltre alle classiche celebrazioni, ci sarà modo di ricordare il suo capolavoro anche in una maniera davvero particolare. Come riportato da Olé e da altri media internazionali come RMC Sport, la stanza in cui ha soggiornato La Pulce durante l'esperienza iridata sarà trasformata in un museo.