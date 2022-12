Messi, l’intervista virale. La giornalista: “Hai lasciato il segno nella vita di ogni argentino”

L' Argentina in finale del Mondiale e Messi che si avvicina al sogno di alzare la Coppa. Un sogno suo, ma anche dei tanti tifosi che lo sostengono e che, come la giornalista Sofia Maria Martinez Mateos , non desiderano altro che ringraziare il loro numero 10.

"Un'ultima cosa, non è una domanda. Voglio solo dirti una cosa: arriva una finale della Coppa del Mondo e ovviamente noi tutti in Argentina vogliamo vincerla. Ma non importa il risultato, perché, sono seria nel dirtelo, tu hai già lasciato un segno indelebile nelle vite di tutti noi. Non c'è un bambino che non abbia la tua maglia [...]. Lo dico davvero, per quanto mi riguarda non importa il risultato ma conta che quello che ci hai dato è una soddisfazione davvero tanto grande. Spero che queste parole te le possa portare dentro al cuore, davvero. Grazie capitano".