Messi: “Non lascerò l’Argentina. Sapevo che Dio mi avrebbe premiato”

Il 35enne capitano dell'Argentina Lionel Messi ha dichiarato che la sua carriera internazionale con la Seleccìon non si è conclusa oggi dopo aver vinto il Mondiale in Qatar. “È semplicemente incredibile. Sapevo che Dio mi avrebbe dato il Mondiale, ero sicuro che sarebbe stata una grande gioia per noi. Ho coronato il grande sogno che ho avuto da molto tempo. Volevo chiudere la mia carriera con la Coppa del Mondo. Non posso chiedere di più. Però non lascerò la nazionale. Voglio continuare a giocare come campione del mondo con la maglia dell'Argentina", ha detto Messi in nazionale dall'agosto 2005: ha giocato 172 partite e segnato 98 gol.