Messi, un fan speciale: anche Pelé ha fatto il tifo davanti alla tv

L'Argentina volta in finale del Mondiale in Qatar. Netto 3-0 alla Croazia con le firme di Julian Alvarez, doppietta, e Lionel Messi. Proprio La Pulce è stata sostenuta da tantissimi appassionati del pallone, non solo argentini. Infatti, come si vede via social, persino il grande brasiliano Pelé, sebbene ancora ricoverato in ospedale, ha voluto tifare a distanza il 10 argentino.