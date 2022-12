Messico, Tata Martino saluta: “Mio contratto scaduto al triplice fischio contro l’Arabia”

Il Messico è fuori dal Mondiale in Qatar 2022. Grande delusione per la formazione del CT Gerardo Tata Martino che dopo la gara ha commentato con grande amarezza la vittoria per 2-1 contro l'Arabia Saudita nell'ultima gara del girone. Un successo che, però, non è bastato ai messicani per passare alla fase successiva a causa della differenza reti.