Modric fa la storia del calcio: un Mondiale ed un Europeo in tre decenni diversi

Debutto per la Croazia al Mondiale in Qatar 2022 questa mattina contro il Marocco. Una sfida importante per il girone del torneo e che ha già fatto registrare un record importantissimo. Protagonista Luka Modric , capitano croato, che è entrato nella storia del calcio.

Come riporta Opta, infatti, il giocatore è il primo in assoluto ad aver preso parte ad un Mondiale e un Europeo in tre differenti decadi. Si tratta del primo a riuscirci in assoluto. Il 37enne centrocampista ha giocato quattro Mondiali (2006, 2014, 2018 e 2022) e quattro Europei (2008, 2012, 2016 e 2020). In totale, Modric ha giocato 155 partite per la nazionale in cui ha segnato 23 gol e realizzato 25 assist.