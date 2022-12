Modric rivela: “Mondiale? Avevo detto di fare attenzione alla Croazia”

Il centrocampista e il Mondiale in Qatar con la semifinale contro l'Argentina.

Redazione ITASportPress

Intervista a RTVEper Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e della Croazia, impegnato in Qatar per il Mondiale. Per la formazione croata è arrivata la semifinale contro l'Argentina, una sfida importante e che conferma anche una previsione fatta dallo stesso Pallone d'Oro 2018 prima della partenza per il torneo.

"È impressionante essere di nuovo in semifinale al Mondiale, quello che sta facendo questa squadra è qualcosa di incredibile. Dato che siamo un paese piccolo, nessuno ci tiene in considerazione, ma non ci sono problemi: ci sta bene che gli altri siano i favoriti e noi no".

Modric ha anche aggiunto: ""Prima che andassi al Mondiale, ne abbiamo parlato tanto negli spogliatoi e io ho detto 'occhio alla Croazia'. Avevo visto una squadra molto valida, matura, con giovani che hanno portato qualità ed energie".

Sulle avversarie rimaste: "Marocco? "Contro il Marocco è stata la nostra prima partita. Non abbiamo vinto e tutti in Croazia hanno iniziato a parlare e a criticare... e guarda dove sono adesso anche loro. Ho percepito subito che fossero complicati da affrontare e che sarebbero stati un avversario duro per tutti".

Non poteva mancare un passaggio sull'Argentina, prossima avversaria in semifinale: "L'Argentina è una grande squadra, non è solo Messi. Ovviamente Leo è il loro miglior giocatore, e avremo molte difficoltà a fermarlo, ma ci prepareremo e daremo il massimo. Vogliamo fare la miglior partita del torneo della nostra vita. Spero che basti per andare in finale", ha concluso Modric.