Mondiale 2030, il Marocco si candida per sostituire l’Ucraina

Finito da appena tre mesi il Mondiale in Qatar già ci si muove per l'edizione del 2030. Come si è appreso alcuni mesi fa l’Ucraina farà parte della candidatura congiunta di Spagna e Portogallo per ospitare la Coppa del Mondo. Ma allo stato attuale con la guerra in Ucraina che va avanti senza sosta e che ha causato la distruzione di molte città, si va verso una esclusione del paese del premier Zelensky. Inoltre, il presidente della Federcalcio ucraina Andriy Pavelko è stato arrestato lo scorso novembre per accuse di frode e riciclaggio di denaro. Secondo The Athletic il Marocco ha intenzione di sostituire l'Ucraina vista la vicinanza con la Spagna che renderebbe tutto più semplice per gli organizzatori. Questa è la sesta volta che il Marocco si candida a ospitare la Coppa del Mondo FIFA dopo cinque precedenti tentativi falliti nel 1994, 1998, 2006, 2010 e 2026. L'offerta Spagna-Portogallo-Marocco dovrà superare la concorrenza di altre due candidature congiunte per il Mondiale 2030 che sono quelle di Arabia Saudita, Egitto e Grecia, e quella sudamericana di Argentina, Uruguay, Cile e Paraguay. La decisione della Fifa avverrà nel 2024 durante il 74° Congresso. La Coppa del Mondo 2030 sarà la seconda edizione con 48 squadre dopo quella del 2026, che sarà la prima a svolgersi in tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico.