Mondiale, debutto vincente per l’Ecuador che batte il Qatar 2-0

Doppietta di Valencia per l'Ecuador

Tutto facile per l'Ecuador che la debutto nel Mondiale ha battuto i padroni di casa del Qatar. Risultato classico di 2-0 con le reti di Valencia nel primo tempo. Partita dai contenuti tecnici non elevati ma almeno sotto il profilo della corsa e dell'intensità si è visto un match vivo. Qatar deludente con una fase offensiva da rivedere in vista delle prossime partite.