Mondiali, Belgio: peggio del Qatar solo nel 1930

Il Belgio è la delusione più grande di questo Mondiale: terzo posto in Russia, la squadra di Martinez è arrivata in Qatar a fine ciclo e dilaniata dalle polemiche interne. I risultati si sono visti con la clamorosa eliminazione di oggi. Anche le statistiche evidenziano il disastro. Il Belgio che oggi ha pareggiato con la Croazia con il punteggio di 0-0 esce di scena dal Mondiale con una sola vittoria e appena un gol all'attivo: Batshuayi al Canada. Per la nazionale di Lukaku è il peggior risultato dal 1930 in poi in termini di gol fatti in una fase finale di un Mondiale.