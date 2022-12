Mondiali, direttrice RaiSport De Stefano si sfoga sui social e risponde alle critiche

Domenica prossima con la finalissima tra Francia e Argentina si concluderanno i Mondiali di Qatar 2022. Calerà anche il sipario sul programma tv su Rai Sport "Il circolo dei mondiali". Oggi pomeriggio la direttrice Alessandra De Stefano si è sfogata su Twitter, rispondendo ad alcune critiche ricevute nel corso di queste settimane per la conduzione del programma che sabato e domenica andrà in onda solo su RaiPlay."La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce!!! Hanno giudicato #Ilcircolodeimondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla".