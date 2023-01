Mondiali femminili, tra i fischietti convocati c’è Ferrieri Caputi

Insieme a lei ‘convocati’ anche Di Monte e Irrati

Redazione ITASportPress

La Fifa ha definito l'elenco dei direttori di gara che prenderanno parte alla fase finale dei Mondiali femminili in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. L'Italia, oltre che dalle Azzurre di Milena Bertolini, sarà rappresentata dalla livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, che farà parte della squadra arbitrale insieme ad altri 32 colleghi, dall’assistente Francesca Di Monte e da Massimiliano Irrati, che come avvenuto nell’edizione francese del 2019 farà parte dei 'Video Match Officials’.

Maria Sole Ferrieri Caputi e Francesca Di Monte, oltre ad aver già esordito nella Serie A maschile e femminile e nelle partite internazionali di Women's Champions League, lo scorso mese di ottobre sono già state designate insieme al Campionato del Mondo femminile under 17 disputato in India. Un risultato di grande prestigio, che da un lato va a riconoscere il livello del movimento arbitrale femminile in ambito internazionale, e dall'altro conferma la qualità della scuola italiana in termini di 'Video Match Officials'.

Fra i fischietti ‘convocati’ per il torneo iridato spicca il nome della francese Stephanie Frappart, che il primo dicembre scorso è diventata la prima donna ad arbitrare una partita ai Mondiali maschili. Fra le arbitre già presenti ai Mondiali maschili, al torneo femminile ci saranno anche la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita. In Qatar c'erano anche le assistenti Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa), pure loro confermate per i Mondiali femminili.