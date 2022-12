Mondiali, festa Francia che batte 2-0 il Marocco e va in finale con l’Argentina

La Francia ha battuto il Marocco per 2-0 nella seconda semifinale del Mondiale. Africani che hanno commesso due leggerezze difensive in avvio e sono stati puniti da Theo Hernandez. Poi nella ripresa buona reazione della compagine magrebina che ha sciupato alcune occasioni per poi capitolare al 79' con la rete di Kolo Muani appena entrato in campo. La Francia campione del mondo in carica adesso potrà tentare il bis ma dovrà battere l'Argentina nella finale di domenica prossima.