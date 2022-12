Mondiali, il Marocco sogna ancora: battuto il Portogallo ed è storica semifinale

Clamoroso al Mondiale con il Marocco che è arrivato in semifinale di Coppa del Mondo. La nazionale magrebina ha battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 1-0. La rete decisiva di En Resyri nel primo tempo. Poi tanto Portogallo e grandi parate del portiere del Marocco. Mondo arabo che gioisce visto che mai una nazionale era arrivata così in alto in un Mondiale. Merito della nazionale di Regragui. L'incontro si è aperto con una occasione di Joao Felix, ma ci pensa En-Nesyri dall'altra parte a firmare il vantaggio di testa, a fine primo tempo, dopo un'uscita a vuota di Diogo Costa. Bruno Fernandes risponde subito colpendo una traversa clamorosa. A inizio ripresa entra Ronaldo, ma neanche lui abbatte il muro eretto da Bono. Nel finale espulso Cheddira. Il Marocco si qualifica e fa la storia, Portogallo eliminato.