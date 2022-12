Mondiali, insieme al Portogallo passa la Corea del Sud. Fuori l’Uruguay

Saluta il Mondiale l'Uruguay che batte 2-0 il Ghana ma agli ottavi va la Corea del Sud per migliore differenza reti. Gli asiatici hanno battuto il Portogallo 2-1 chiudendo a quattro punti come la squadra di Cavani. Gioia last minute per la Corea del Sud, che stacca il biglietto del passaggio del turno al tabellone grazie al gol di Hwang Hee-Chan al primo minuto di recupero. Portogallo primo e Corea seconda aspettano ora l’ultimo turno del Gruppo G: la prima sfiderà i coreani, la seconda i portoghesi.