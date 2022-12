Mondiali, la Croazia ai rigori elimina il Brasile e va in semifinale

E' la Croazia la prima semifinalista del Mondiale in Qatar. Delusione per il Brasile che ha giocato con sufficienza la gara perdendo la sfida ai rigori. Una grandissima partita terminata al 90' 0-0 e diventata emozionante nell'extra-time. Prima Neymar al 105' con una azione personale ha mandato in visibilio i tifosi poi al 117' il pareggio di Petkovic. Ai rigori ha prevalso la Croazia vice campione del mondo in carica. A segno Vlasic; parata di Livakovic su Rodrygo; gol di Majer, Casemiro, Modric, Pedro, Orsic; palo di Marquinhos che sancisce l'eliminazione della Seleçao. La Croazia affronterà il 13 dicembre la vincente di Olanda-Argentina, in programma stasera alle 20.