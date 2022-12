Mondiali, la Croazia batte 2-1 il Marocco ed è terza

La finalina per il terzo posto del Mondiale in Qatar è stata vinta dalla Croazia che ha battuto il Marocco per 2-1. In avvio sblocca subito Gvardiol di testa, ma immediato arriva il pari di Dari, sempre di testa. A fine primo tempo Orsic riporta definitivamente avanti i suoi con un bel destro a giro. I croati per la seconda volta nella loro storia arrivano terzi ai Mondiali: la prima volta nel 1998 in Francia. Il loro miglior risultato rimane il secondo posto ai Mondiali 2018 in Russia.