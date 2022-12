Mondiali, la Francia batte l’Inghilterra e in semifinale sfiderà il Marocco

I campioni del mondo in carica della Francia battono 2-1 l'Inghilterra e approdano alla semifinale del Mondiale in Qatar. Gol di Tchouameni e Giroud dei francesi con Kane che prima pareggia su rigore poi sbaglia il secondo penalty del 2-2. Partono bene gli uomini di Deschamps che creano con Giroud e concretizzano con Tchouameni con un bel tiro dalla distanza. Kane impensierisce Lloris che devia in tuffo. Nella ripresa un rigore del capitano inglese riequilibra il match ma ancora Giroud di testa riporta avanti la Francia. Altro rigore (fallo di Theo) ma questa volta Kane spreca la palla del pari mandando alto. Festeggia la Francia che in semifinale affronterà il sorprendente Marocco.