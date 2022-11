Mondiali, la Francia di Rabiot e Giroud ribalta l’Australia

Vince facile la Francia nel match d'esordio al Mondiale in Qatar. I transalpini hanno battuto l'Australia per 4-1 ma il match si era messo in salita per il gol dei "canguri" in avvio di gara siglato da Goodwin. La Francia mette in campo tutto il suo potenziale offensivo e in 5' ribalta il match grazie alle reti di Rabiot e Giroud. Sul finire di primo tempo, Australia pericolosa con un palo di Irvine. Nella ripresa i Bleus accelerano ancora e dopo aver sfiorato ripetutamente il terzo gol segnano ancora con Giroud e chiudono il match sul 4-1 con la rete di Mbappé. La Francia si è iscritta ufficialmente all'albo delle pretendenti alla Coppa del Mondo, ma deve evitare i cali di tensione come capitato anche stasera nel primo tempo.