Mondiali, l’Inghilterra a valanga sull’Iran

Grande avvio dell'Inghilterra al Mondiale in Qatar. La nazionale di Southgate ha battuto 6-2 l'Iran in una gara a senso unico dominata dall'undici britannico. Bellingham apre le marcature, Saka ne segna due. In rete anche Sterling (suo il 3-0 a fine primo tempo) più Rashford e Grealish nella ripresa. Nell'Iran doppietta di Taremi. Tantissime le interruzioni per infortuni: con 14 minuti di recupero nel primo tempo (per il ko del portiere iraniano Beiranvand) e 14 nel secondo, si è giocato quasi un intero supplementare.