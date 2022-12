Mondiali, Messi e Alvarez devastano la Croazia: l’Argentina è in finale

L'Argentina è la prima finalista del Mondiale in Qatar. La Croazia dopo un approccio è stata travolta dalla nazionale sudamericana che ha rotto l'equilibrio con due ripartenze micidiali. Gara quasi soporifera per i primi 30' con zero occasioni da gol e tanto tatticismo ma con i croati più intraprendenti. Nel finale di prima frazione la gara si infiamma. Alvarez viene steso da Livakovic, calcio di rigore: Messi trasforma con un tiro potente all'incrocio. Dopo una manciata di minuti ancora Alvarez segna il 2-0 un coast to coast dalla propria metà campo. Nella ripresa l'Argentina ha mantenuto la porta imbattuta per poi infilare il tris con Alvarez che ha firmato una doppietta raccogliendo un assist al bacio di Messi che è stato travolgente sulla destra. Argentina in finale contro la vincente di Francia-Marocco in campo domani.