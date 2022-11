Mondiali, Olanda prima del gruppo A poi il Senegal che batte l’Ecuador e si qualifica

Vince l'Olanda contro il Qatar ma esulta il Senegal che vince lo "spareggio" con l'Ecuador e vola dritto agli ottavi di finale come seconda classificata nel Gruppo A. Decisivo l'ex Napoli Kalidou Koulibaly, che ha segnato il 2-1 finale al al 70'. Il gol vittoria è arrivato solo tre minuti più tardi di quello dell'ecuadoriano Caicedo, che aveva pareggiato la rete iniziale di Sarr (rigore al 44'). Niente da fare per l'Ecuador, che perde il secondo posto all'ultima giornata e abbandona la competizione. Si qualifica come prima del Gruppo A l'Olanda che ha battuto nettamente il Qatar. La squadra di Van Gaal passa in vantaggio nel primo tempo con il terzo gol di Gakpo, capocannoniere del Mondiale, e raddoppia a inizio ripresa con Frankie De Jong. Gli Oranje troveranno agli ottavi la seconda classificata del girone B. Male il Qatar, che chiude con 0 punti alla sua prima apparizione mondiale.