Mondiali, primo arbitro donna: alla Frappart Costa Rica-Germania

Primo arbitro donna in una fase finale della Coppa del Mondo maschile. L'ufficio stampa della Federcalcio internazionale (FIFA) ha comunicato che Stephanie Frappart dirigerà il match del terzo turno tra Costa Rica e Germania. Partita che non è affatto una formalità visto che le due squadre sono in corsa per gli ottavi di finale. Nel 2019, la 38enne francese ha diretto la Supercoppa UEFA, e un anno dopo è stata designata per una partita della fase a gironi di Champions League.