Mondiali, pronostico Eto’: “In finale due nazionali africane. Ecco quali”

L'ex attaccante dell'Inter e del Barcellona, Samuel Eto'o ha annunciato il suo pronostico per la finale dei Mondiali del 2022. In un'intervista concessa a Ouest France, Eto'o ha affermato che Camerun e Marocco si sfideranno in finale. Eto'o ha anche osservato che un totale di cinque squadre africane raggiungeranno i playoff del campionato del mondo: oltre a Camerun e Marocco, queste saranno Tunisia, Ghana e Senegal. “L'Africa ha sempre avuto il potenziale per disputare una Coppa del Mondo forte con le sue rappresentanti. Ma le squadre africane non hanno saputo imporsi nel migliore dei modi. Negli ultimi anni, le squadre africane non solo sono migliorate, ma hanno anche acquisito esperienza. Hanno la capacità non solo di partecipare alla Coppa del Mondo, ma anche di vincerla" La mia finale? Camerun-Marocco", ha affermato Eto'o.