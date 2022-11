Mondiali Qatar, le migliori quote: favorite, underdog e sorprese

Le Nazionali favorite per la vittoria dei Mondiali 2022

Redazione ITASportPress

Le quote scommesse Mondiali Qatar 2022 oscillano a seconda dei risultati delle squadre in queste prime giornate, la Coppa del Mondo già si presenta come una delle più pazze, non solo per gli abbondanti minuti di recupero ma anche per i risultati.

Questo Mondiale sarà diverso dagli altri, il Presidente della Commissione Arbitri FIFA, Pierluigi Collina, aveva già spiegato che si terrà conto dei gol, dei cambi e di qualsiasi fattore per restituire il tempo netto dei 90 minuti di gioco. Ecco spiegati gli interminabili minuti di recupero che sicuramente cambieranno la faccia di questa Coppa del Mondo, non solo per quanto riguarda le gare ma anche per i risultati.

Il valzer delle quote vincente Mondiali 2022 riguarda soprattutto le underdog, perché la favorita assoluta è il Brasile, seguita da Francia e Inghilterra, che hanno ampiamente dimostrato la loro superiorità in campo nelle prime gare.

Brasile vincente Mondiale quotato a 4, Francia a 7 e Inghilterra a 7.5, queste, sono le favorite assolute nella competizione.

Scendendo nei particolari e analizzando le prossime gare di queste Nazionali, scopriamo che la vittoria della Francia contro la Danimarca è quotata a 1.75, mentre la vittoria dell’Inghilterra contro gli Usa è quotata a 1.55.

Favoritissimi sono i Brasiliani contro la Svizzera, quotati a 1.42.

Quote delle prossime gare in programma

Spicca nel palinsesto dei Mondiali 2022 la gara Spagna – Germania, con gli Iberici favoriti e il simbolo 1 quotato a 2.4, anche Camerun – Serbia è una partita da non perdere, con l’armata Serba vincente quotata a 1.75.

Un altro match che potrebbe risolversi sul filo dell’Handicap a corto muso è Portogallo – Uruguay, con il simbolo 1 quotato a 2 e il pareggio quotato a 3.25.

Il 29 novembre andrà in scena il derby Galles – Inghilterra e sicuramente ci saranno molti meno gol rispetto alla gara d’esordio degli Inglesi, non per questo il match sarà meno spettacolare, con il 2 quotato a 1.5.

Le squadre underdog nella Coppa del Mondo 2022

Le Nazionali underdog presentano grande qualità tattica in questo Mondiale, Spagna e Argentina rimangono quotate a 9.5, Germania e Olanda a 11. Proprio l’Albiceleste deve ritornare in sé e vendicarsi agonisticamente della sconfitta subita contro l’Arabia Saudita, mentre l’Olanda possiede tutte le carte in regola nella rosa per scrivere la storia di questo Mondiale.

Tra le squadre underdog spiccano il Portogallo quotato a 14 vincente e il Belgio quotato a 19, queste due Nazionali possiedono un organico di qualità per arrivare tranquillamente ai quarti di finale, tabellone permettendo.

Le sorprese di questo Mondiale: ecco tutte le quote

Le sorprese di questa Coppa del Mondo sono diverse, infatti, ci sono Nazionali che possiedono una vastissima rosa di qualità con i migliori calciatori provenienti da tutta Europa e Sudamerica.

Danimarca e Uruguay rimangono quotate a 36 per la vittoria della Coppa del Mondo, tuttavia, dovrebbero superare i gironi e accedere agli ottavi senza particolari problemi.

La Croazia potrebbe rivelarsi come un’altra sorpresa di questi Mondiali, non solo questa Nazionale possiede tantissimi calciatori di qualità straordinaria, ma è anche Vicecampione del Mondo, battuta in finale dalla Francia nel 2018: Croazia Vincente quotata a 51.

Anche la Serbia è una squadra che potrebbe raggiungere le semifinali e andare oltre, grazie a una rosa che schiera in campo giocatori del calibro di Vlahovic, Milinkovic Savic e Tadic. Queste sono solo alcune delle perle Serbe, che prima di cantare vittoria dovranno affrontare un girone difficile con Brasile e Svizzera a pretendere la qualificazione agli ottavi.