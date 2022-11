Mondiali, Stati Uniti e Inghilterra agli ottavi fuori Iran e Galles

Hanno vinto gli Stati Uniti contro l'Iran nella partita spareggio per gli ottavi di finale. Americani passano con un gol di Pulisic nel primo tempo. Iraniani con una manovra sterile e solo una occasione da rete. Nell'altra partita del girone, l'Inghilterra ha battuto il Galles 3-0. Southgate lancia dal 1' Rashford e Foden: sono loro due a sbloccare la partita con un gol a testa nello spazio di due minuti a inizio ripresa. Poi doppietta per Rashford che raggiunge a quota tre gli altri giocatori in vetta alla classifica marcatori. Usa contro l'Olanda, e l'Inghilterra contro il Senegal, le due sfide per un posto ai quarti di finale.