Mondiali, Stati Uniti scappano con Weah poi Bale su rigore e Galles fa 1-1

Con un gol di Bale su rigore nei minuti finali, il Galles riesce a pareggiare contro gli Stati Uniti nel match del debutto ai Mondiali in Qatar. Partita dalle mille emozioni quella della seconda gara del gruppo B. Gli americani dominano il primo tempo, colpiscono un palo con Sargent e passano in vantaggio con Weah. Il Galles si trasforma nella ripresa grazie all'ingresso di Moore. L'arrembaggio della sqaudra di Page vine premiato dal calcio di rigore che Bale si procura e trasforma. La sfida termina in parità dopo ben nove minuti di recupero.