Mondiali, storico Marocco: battuta la Spagna ai rigori e va ai quarti

Clamoroso ottavo di finale in Qatar. Il Marocco ha battuto ai rigori la Spagna per 3-0. Un successo storico per il calcio magrebino che non era mai arrivato così lontano in un Mondiale. Protagonista il portiere Bounou che ha parato ben tre rigori alla nazionale iberica. Nei 120' risultato ancorato sullo 0-0 con occasioni per entrambe le squadre. Il Marocco adesso aspetta la vincitrice di Portogallo-Svizzera.